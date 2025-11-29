【「転生したらスライムだった件」23巻】 11月29日 発売 価格：1,430円 画像はAmazonより 【拡大画像へ】 マイクロマガジン社は、「転生したらスライムだった件」の23巻を11月29日に発売する。価格は1,430円。 本作はアニメ化やマンガ化もされている「転生したらスライムだった件」シリーズの原作小説。今回発売される23巻は最終巻となる。 作中ではリムルがヴ