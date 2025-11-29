中国メディアの快科技によると、中国国内の高速道路とみられる公道を時速398キロで爆走するバイクのドライバー視点動画が物議を醸した。動画には、停止状態から加速したバイクのスピードメーターの表示がすぐに「300」を超え、最終的に「398」に達する様子が映っていた。動画には「ヤバすぎる」「見てるだけで怖い」「スピードメーターは本物か？」「高速鉄道より速い」などのコメントが寄せられた。（翻訳・編集/柳川）