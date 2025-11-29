29日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比110円安の5万140円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万253.91円に対しては113.91円安。出来高は2904枚となっている。 TOPIX先物期近は3371ポイントと前日比8.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.44ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5