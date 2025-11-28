大人女性に人気のスニーカーブランド「プラスダイアナ」から、新作プレミアムラインが登場します。クラシカルなウィングチップやモンクストラップに、スニーカーの軽やかで快適な履き心地を融合。日本国内の高技術ファクトリーで仕上げられたMADE IN JAPANならではの上質感が魅力です。2025年12月1日(月)より、一部店舗および公式WEBSHOPにて発売。日常を特別に彩るシューズです♪ プレミア