Image: Amazon チューナーレスは別腹！ですからね。最近テレビ離れが…いや、どちらかというとテレビ番組離れが進んでいるという声も聞こえてきます。我が家でも、リビングテレビがぶっ壊れてしばらくテレビ無い生活していたのですが、やっぱそれなりの画面が無いとPrimeビデオやNetflix見るにも、ゲームするにも物足りないんですよね…。でも、テレビ放送は正直見ないしなぁ…。とモヤって