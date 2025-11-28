日本相撲協会は２８日、３０日の長崎・諫早市から始まる冬巡業に初日から休場する力士の診断名を公表した。横綱・大の里（二所ノ関）「左肩鎖関節脱臼」小結・高安（田子ノ浦）「変形性腰椎症、腰椎椎間板症」幕内・伯桜鵬（伊勢ケ浜）「右上腕二頭筋腱長頭断裂」同・若隆景（荒汐）「頚椎捻挫」同・宇良「扁桃腫大」同・狼雅「左短橈側手根伸筋起始部損傷、左肘外側側副靱帯損傷、左上腕骨外顆骨挫傷」同・明生「腰椎椎間板ヘルニ