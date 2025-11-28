大麻関連やウェルネス製品などライフスタイルパッケージのティルレイ・ブランズ＜TLRY＞は、時間外で１０％を超える大きな下げ。来週の１対１０の株式吸収（リバーススプリット）を前にした動きとみられる。 ティルレイ・ブランズ＜TLRY＞0.91（-0.12-11.77%）