細田守監督の最新作『果てしなきスカーレット』の劇場公開を記念し、細田監督の代表作『バケモノの子』を期間限定でTVerで特別配信！スタジオ地図・細田守監督の作品がTVerで配信されるのは今回が初となる。配信URL：https://tver.jp/series/srlndqnmb5配信期間：11月29日（土）午前0時〜12月5日（金）23時59分『バケモノの子』は、バケモノの男と孤独な少年の奇妙な師弟関係を軸に、バケモノたちの棲む異世界での修行と冒険、リア