親戚だからと信用してしまい、約束を守ってもらえずトラブルになったという筆者の知人のお話です。娘が進学で家を出たタイミングで、親戚の子どもを下宿させることになった知人夫婦。家賃やその他のお金はきちんと約束したはずでしたが……？ 親戚の子を受け入れた