ボートレース住之江のルーキーシリーズ第22戦「スカパー！・JLC杯競走」が、28日に開幕した。前走の津ルーキーシリーズ第21戦で3年3カ月ぶり2度目の優出を決めた原田雄次（27＝福岡）。石本裕武が大外からチルト3度で伸び攻める展開を、3コースで冷静に引いて差し。優勝した中村泰平には及ばなかったが準V。「最善の対応ができた」と納得の表情を浮かべた。前期は1点以上も勝率を下げ、来年1月からB級に落ちる。ただ、近況2