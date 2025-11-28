ボートレース住之江の「ルーキーシリーズ第２２戦スカパー！・ＪＬＣ杯競走」が２８日、開幕した。金子龍斗（２１＝兵庫）は３Ｒ、２コースからジカまくりでバック先頭へ。道中は井本昌也、田中駿兵の追撃を振り切って好発進を決めた。「展示タイムは悪かったけど、レースに行くと良かったですね。ターン回りが良かったです。直線は下がることはないけど、普通あるかないかで物足りない。整備してみます」と回り足の手応えは