競泳で五輪３大会出場の鈴木聡美（３４＝ミキハウス）が４度目の五輪を見据えている。競泳ジャパンオープン初日（２８日、東京アクアティクスセンター）、女子１００メートル平泳ぎ決勝を１分６秒９２で制した。予選も堂々のトップで通過し、決勝レースも首位を譲らずフィニッシュ。レース後の会場インタビューでは長年の活躍の原動力を問われ「たくさんあるが、やっぱり自分の限界を知りたい、記録を見たいという思い」と語っ