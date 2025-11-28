西武は２８日、ＤｅＮＡから海外ＦＡ権を行使していた桑原将志外野手（３２）と入団に合意したと発表した。桑原は福知山成美から２０１１年ドラフト４位で横浜に入団。１７年は１４３試合に出場し、２４年の日本シリーズではＭＶＰに輝いた。今季は１０６試合に出場し、６本塁打、２７打点、打率２割８分４厘の成績を残している。広池球団本部長は球団を通じ、「特に打撃や走塁といった攻撃面で優れた数値を残しており、チー