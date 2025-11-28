巨人は２８日、静岡・熱海の後楽園ホテルで球団納会を行った。早朝から神奈川・大磯のレイクウッドゴルフクラブで行った納会ゴルフに故障や業務のため参加しなかったメンバーも合流し、監督コーチ、選手、裏方スタッフ、球団職員、総勢約３３０人が大集合した。冒頭であいさつした国松球団社長は、ジャイアンツタウン開業や長嶋茂雄終身名誉監督の死去など、今季を振り返り、「来季に向けて力を結集してやっていきたい。ぜひ