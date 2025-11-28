めまいには、耳が原因になって発症するものがあります。その中で最も注目されているのが「メニエール病」という耳の病気です。メニエール病は、30〜40代の女性に多く、急に目の前の風景がぐるぐると回りだします。めまいが起こる少し前から、耳鳴りや耳閉感、難聴が起こることもあるそうです。これは蝸牛内のリンパ液がたまりすぎて、内耳がむくんだようになる内リンパ水腫が原因です。最近の研究では、ストレスや睡眠不足、疲労が