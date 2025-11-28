【新華社イスラマバード11月28日】パキスタン外務省の報道官は28日の記者会見で、パキスタンは「一つの中国」原則を断固として堅持すると改めて表明した。報道官は次のように述べた。パキスタンは「一つの中国」原則の断固たる堅持を改めて表明する。中華人民共和国政府が全中国を代表する唯一の合法政府であることを明確に認め、台湾を中国領土の不可分の一部と見なし、「二つの中国」や「一つの中国、一つの台湾」をつくり出