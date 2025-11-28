自民党の地方組織・都道府県連のうち、２０２４年に政治資金パーティーを開いたのは５道県で、前年の２４都道府県から激減したことがわかった。自民派閥を巡る政治資金規正法違反事件の影響が地方に波及した形だ。事件で問題になった販売ノルマや収入の還流を廃止する動きが出ているものの、地方には党勢衰退への危機感が広がっている。◇「改革をせずに開催しても、有権者の理解を得られない」。自民愛知県連会長の丹羽秀樹衆