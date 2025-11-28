フランス・パリのルーブル美術館の入館料が来年1月から、ヨーロッパ以外の訪問客に対し、45％値上げされることが分かりました。ルーブル美術館によりますと、EU＝ヨーロッパ連合の加盟国にノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインを加えた「欧州経済領域」以外から訪れる人たちの入館料を来年1月14日から、値上げするということです。入館料は22ユーロから32ユーロに変更され、日本円でおよそ4000円から5800円に45％値上げさ