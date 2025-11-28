11月28日（金）に放送した「ガイアの夜明け」のテーマは「家電に眠る“宝”を狙え」。金の価格は過去5年で3倍以上に高騰。まさに“令和のゴールドラッシュ”の様相を呈している。そんな中、金をはじめ銀や銅など貴重な天然資源を輸入に頼ってきた日本が、新たな「資源大国」に生まれ変わろうとしている。家電などに使用される電子部品に含まれる金・銀・銅などの資源＝「都市鉱山」を掘り起こす動きが加速しているのだ。金だけでも