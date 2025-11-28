福岡県警博多署は28日、福岡市博多区那珂5丁目付近の道路上で同日午後6時半ごろ、通行中の女性が自転車に乗った男に後方から体を触られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。犯人は緑色・ピンク色・白色交じりの長袖シャツ、黒色ズボンを着用、銀色バッグを所持していたという。