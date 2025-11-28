爆笑問題の太田光（60）と田中裕二（60）が28日、東京・東銀座の時事通信ホールでライブ「2025年度版漫才爆笑問題のツーショット」を開催した。昨年を3分上回る、1時間57分のしゃべくり漫才を繰り広げた。午後7時7分に登場した2人。太田は「この模様は『ダウンタウンプラス』で。入会してください」と復帰した松本人志（62）をいじってボケた。すかさず田中は「WOWOWさんだろ」とツッコんだ。田中は「我々も還暦になりました」