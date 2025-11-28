ボートレース浜名湖の「オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯」は２８日、予選３日目が行われた。吉田俊彦（４７＝兵庫）は５Ｒ、４カドから的確にブイ際を突いてバックは３番手争いの展開に持ち込んだが、烏野賢太に競り負け４着でゴール。オール２連対は途切れたが２、１、２、２、４着とまとめ得点率４位タイで予選最終日を迎える。タッグを組む１３号機は２連率４１％。だが「数字の感じはないし、いい感触