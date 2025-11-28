新日本プロレス２８日青森大会の「ワールドタッグリーグ（ＷＴＬ）」Ｂブロック公式戦で、極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」成田蓮（２７）、ＳＡＮＡＤＡ（３７）組が「ＴＭＤＫの」ザック・セイバーJr.（３７）、大岩陵平（２７）組から２勝目をあげた。地元凱旋そして２９歳の誕生日前日の成田が、シチュエーションにまったくそぐわぬ極悪ぶりをみせつけた。大岩のドクターボムを浴びてカバーされるが、