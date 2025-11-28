あなたは、「親」でいることをやめたくなったことがありますか？主人公・征矢（せいや）は、妻の勝手な行動により、愛する娘・奏（かなで）から徹底的に無視され続けるという地獄のような日々を送ります。これは、自己中心的な妻の”呪い”によって、父親であることを強制終了させられた男の物語です…。幼少期はパパが大好きだった娘・奏だったのに…。思春期になると…？娘はなぜ変わってしまったのか？思春期ってそういうもの