ピボット分析東京時間（22:58現在） ドル円 現値156.02高値156.58安値156.01 156.97ハイブレイク 156.77抵抗2 156.40抵抗1 156.20ピボット 155.83支持1 155.63支持2 155.26ローブレイク ユーロ円 現値180.61高値181.52安値180.53 182.23ハイブレイク 181.88抵抗2 181.24抵抗1 180.89ピボット 180.25支持1 179.90支持2 179.26ローブレイク