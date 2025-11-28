【ニューヨーク共同】祝日明け28日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、祝日前の26日と比べて37銭円高ドル安の1ドル＝156円04〜14銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1564〜74ドル、180円59〜69銭。感謝祭翌日の大規模セール「ブラックフライデー」を迎えて取引参加者が少ない中、持ち高調整や利益確定のドル売り円買いが先行した。