空気入れで膨らませられた「トム」と写真撮影できる＝２０日、アソビル人気アニメ「トムとジェリー」の誕生８５周年を記念した特別展が、横浜駅東口の複合施設「アソビル」（横浜市西区）で開かれている。登場キャラクターと一緒に作品の世界に入り込める写真撮影スポットなど、体験型の仕掛けが用意されている。１２月７日まで。１９４０年に生まれた同作品は、飼い猫のトムと家に住み着くネズミのジェリーが追いかけっこを繰