爆笑問題が２８日、都内で「２０２５年度漫才爆笑問題のツーショットライブ」を行い、ノンストップで自身最長となる１時間５７分の漫才を披露した。昨年の１時間５０分を更新した２人。終演後、大声でボケ続けた太田光は息も絶え絶えだった一方、田中裕二は「明日は（司会を務めるテレビ東京の）『ウイニング競馬』があるから」と体力を温存していたことを明かした。時事ネタでは、田中が米大リーグのワールドシリーズ最