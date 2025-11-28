女優の小林幸子が２８日、都内で行われた「ケンミンショー旅アワード２０２５」受賞式に羽田美智子、ウエンツ瑛士、ゆうちゃみらとともに登壇した。全国４７都道府県からショート動画を募集し、グランプリを決定するコンテスト。小林は地元・新潟でショート動画に挑戦するなど、積極的に参加。イベントの最後には、小林のヒット曲「千本桜」に乗せて、ウエンツら登壇者とともに盆踊りを披露するなど、イベントを大いに盛り上げ