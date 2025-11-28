２８日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、大分市佐賀関で発生した大規模火災が発生１１日目のこの日、鎮火したことを報じた。キャスターの大越健介氏は「この火災発生の翌日に現地を取材したんですけど、その際、避難所で話を聞きますと『なくしてしまったものは仕方がない』と気丈に話される方もいらっしゃいましたが、やはり避難所生活が長引いて、しかも生活の再建が見通せないという