俳優の中山優馬（31）が、28日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演し、買い物での悩みを明かした。姉は元NMB48山田菜々、妹も元NMB48で空想ロマンスの山田寿々という芸能きょうだい。2人から買い物に付き合うようお願いされる時があるという。「姉と妹がいて、正月三が日に“買い物に付いてきて”と言われて、109に行ったんですよ」。東京・渋谷の109といえば、客層はほとんどが女性。中山は「女