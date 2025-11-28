熊本市内を走行する市営の路面電車＝2023年1月熊本市は28日、市交通局が運行する路面電車で「Suica（スイカ）」など全10種の交通系ICカード決済を2026年度以降も継続する方針を明らかにした。昨年、決済端末の更新費用が高額になることなどを理由に26年春に廃止する方向性を示していたが、継続を望む声が多い上、費用も減額できると見込んで方針転換した。交通系ICは、熊本県でバスや鉄道を運行する民間5社が昨年全国で初めて