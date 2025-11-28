政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」の立花孝志党首の言動によって、ＮＨＫ会長宅の警備を余儀なくされたとして、ＮＨＫが立花党首に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁（沢村智子裁判長）は２８日、約１３９万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決によると、立花党首は昨年９月、ＮＨＫ職員と面会した際、受信料の第三者弁済を巡って「おかしい」「なめてる」などと述べ、ＮＨＫ会長宅を訪問するなどと発言。これを受け、