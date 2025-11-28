沖縄のアメリカ軍普天間基地の移設先とされる名護市辺野古で、防衛省は、辺野古崎の北に広がる大浦湾側で初めて埋め立てに着手しました。大浦湾では28日午後3時すぎ、すでに護岸で囲まれた工事区域に、埋め立て土砂の投入が始まりました。アメリカ軍キャンプ・シュワブがある辺野古崎の南側の浅瀬では、埋め立てがほぼ完了していますが、北側の大浦湾では、初の埋め立てとなります。大浦湾側の海底には軟弱な地盤が広範囲に広がっ