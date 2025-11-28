秩父宮ラグビー場で行われた締結式２０２７年に横浜市で開かれる国際園芸博覧会（園芸博）に向け、スポーツ現場からも地球環境保護など持続可能な社会づくりの促進をアピールする。国際園芸博覧会協会、一般社団法人「ジャパンラグビーリーグワン」、日本ラグビー協会の３団体は２８日、秩父宮ラグビー場で包括連携協定を結んだ。同協会の土田雅人会長は「気候変動のスポーツへの影響は大きい。スクラムを組んで持続可能な社会の