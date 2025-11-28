新日本プロレス２８日青森大会の「ワールドタッグリーグ（ＷＴＬ）」Ｂブロック公式戦で、「ユナイテッド・エンパイア」のグレート―Ｏ―カーン、カラム・ニューマン（２３）組が海野翔太（２８）、上村優也（３１）組から２勝目をあげた。オーカーンとの合体技インペリアルドロップを海野に決めたニューマンだったが、エクスカリバー（変型フットスタンプ）をかわされると、ハーフネルソンスープレックスで反撃を許す。オーカ