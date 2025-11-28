タイ・バンコクで覚せい剤などを営利目的で所持していたとして27日、日本人の40代の男2人の身柄が拘束されました。2人は国際的な密売組織に関与していたとみられています。タイ当局は27日、日本人の40代の男2人の身柄をタイの首都バンコクのそれぞれ別の場所で拘束したということです。地元メディアなどによりますと、2人は覚せい剤などを営利目的で所持していた疑いがもたれています。男らの関係先から車やパソコン・現金など日本