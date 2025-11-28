今年も残り1カ月。新潟県佐渡市羽茂地区では、来年の干支“午”をモチーフにした土鈴づくりが始まりました。土鈴とは粘土を焼いて作る縁起物の鈴のことで、佐渡市に住む陶芸家・葛原正巳さんは新年の干支を題材にした作品を毎年制作。佐渡産の土を使って焼き上げから絵付けまでを1人で行っています。焼き上げた粘土に繊細な筆さばきで色や模様が付けられ、世界に一つだけの土鈴が続々と仕上がっていました。【陶芸家 葛原正