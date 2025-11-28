「競泳・ジャパンオープン」（２８日、東京アクアティクスセンター）男子１００メートル平泳ぎが行われ、１６歳の大橋信（枚方ＳＳ）が５９秒３８をマークして優勝した。２７秒８９の２番手で折り返すと、後半５０メートルで１人をかわして先頭でゴール。「シニアの全国大会で初優勝できてうれしい。緊張はあったけど、崩さずに泳げてよかった」とうなずいた。大阪府枚方市出身。平泳ぎのレジェンド・北島康介氏が五輪２大会