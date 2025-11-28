「キックボクシング・ＫＮＯＣＫＯＵＴＲＥＢＥＬＳＳＥＲＩＥＳ．８」（３０日、ＫＮＯＣＫＯＵＴ常葉アリーナ）堀田優月（１６）＝闘神塾＝がＫＮＯＣＫＯＵＴ−ＢＬＡＣＫ女子ライトフライ級（３分３Ｒ）で恵音（２７）＝ＮＥＸＴＬＥＶＥＬ渋谷＝との対戦を前に行った主催者インタビューが公開された。１０月のＲＥＢＥＬＳ初参戦では持ち前の攻撃力を発揮して判定勝ちを収めた堀田は、常葉での連戦で前回以