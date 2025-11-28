インターネット上で証券口座が乗っ取られ、不正に株を売買される被害が相次いだ問題で、警視庁などの合同捜査本部は２８日、中国籍の男２人を金融商品取引法違反（相場操縦）と不正アクセス禁止法違反容疑で逮捕した。乗っ取った証券口座を利用して株価を意図的につり上げ、保有株を売り抜ける手口で不正に利益を得たとみている。◇「頭が真っ白になった」。証券口座の乗っ取り被害に遭った東京都内の会社員女性（５５）は５月