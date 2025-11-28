11月27日、新潟市でドローンを使った医薬品配送の実証実験が行われ、その様子が報道陣に公開されました。 27日、新潟市中央区の西海岸公園を飛び立ったドローン。行われていたのは医薬品をドローンで運ぶ実証実験です。【AIRWINGS合同会社林賢太 代表】「いま、時速130キロぐらい。ジェットフォイルの約2倍の速度で飛行している」ドローンは高度100mを順調に飛行し、22km離れた新潟市西区の佐潟公園病