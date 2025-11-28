まもなく本格的な雪のシーズンを迎えますが、新潟県柏崎市では昨シーズンの大雪が原因で崩落した道路の仮設道路が完成し、8カ月ぶりに通行止めが解除されました。 11月28日午後1時に柏崎市高柳町門出で解除された通行止め。この場所では今年3月、道路の崩落が発生していました。【新潟大学丸井英明 名誉教授】「地盤の土層の中に融雪水がどんどん浸透していった。そのことによって地盤・土層が緩んでいった。それが