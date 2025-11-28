四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡研究基地では、ジャイアントパンダが遊んだり、眠ったり、エサを食べるかわいらしい姿が訪れた人々を魅了していた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）