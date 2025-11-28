新潟県が警報を発令するなど、感染が広がっているインフルエンザ。新潟市中央区のクリニックでも患者の数が爆発的に増えているといいます。この流行の背景にあるのは変異株の存在です。 ■新潟県“インフル警報”発令「爆発的に広がっている」 県内では11月23日までの1週間のインフルエンザの定点当たりの報告数が51・45となり、国の示す警報基準30を上回りました。このため、県は11月27日、警報を発令。昨シーズンに比べ1