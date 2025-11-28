テレビアニメ化もされた人気漫画『桃源暗鬼』。意外なキャリアを持つ作者・漆原侑来さん（35）を取材しました。『桃源暗鬼』は、昔話『桃太郎』を題材に鬼と桃太郎、それぞれの血を引く者の争いを描いた物語。2020年から週刊少年チャンピオンで連載がスタートし、単行本の発行部数は500万部（出版社発表）を記録しています。POPUPイベントも開催され、『TOUGEN ANKI SPECIAL POPUP at baseyard tokyo』（2026年1月28日まで開催）で