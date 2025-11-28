寒気の影響で11月28日の新潟県内は大気の非常に不安定な状態が続き、局地的に雷雨となりました。落雷が原因とみられる停電も発生し、新潟空港にも影響が及びました。新潟地方気象台は引き続き土砂災害や強風に注意するよう呼びかけています。 上空に寒気が流れ込み、大気の非常に不安定な状態が続いた28日の県内。局地的に雷を伴い雨が降り、風も強く吹くなど荒れた天気に。村上市で突然勢いよく降ってきたのは“ひょう”。あっと