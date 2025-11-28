元大阪府知事、元大阪市長の橋下徹弁護士が２８日、ＡＢＣテレビ「ｎｅｗｓおかえり」に生出演。発足から１カ月が経過した高市政権について、様々な角度から意見を述べた。経済対策では、各自治体が自由に使える「重点支援地方交付金」を拡充し、おこめ券の配布などを想定している。鈴木憲和農水大臣が就任し、石破茂前首相や小泉前大臣の方針から大きく転換したことについて、橋下氏は「一気に１８０度変わって、代わりにお