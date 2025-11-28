日本時間２２時３０分にカナダＧＤＰが発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質GDP（2025年 第3四半期）22:30 予想0.6%前回-1.6%（前期比年率) 実質GDP（9月）22:30 予想0.2%前回-0.3%（前月比) 予想0.6%前回0.7%（前年比)