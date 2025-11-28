豪雨に見舞われたインドネシアのスマトラ島では大規模な洪水や土砂崩れが発生し、少なくとも174人が死亡しました。さらに、タイやマレーシアでも大雨による被害が出ていて、3か国合わせてこれまでに321人の死者が出ています。ロイター通信によりますと、インドネシアのスマトラ島で豪雨による大規模な洪水や土砂崩れが発生しました。この影響で、これまでに少なくとも174人が死亡し、雨は止んだものの、依然として79人が行方不明と